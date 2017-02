Seribu Anak Ayam Dibuang Pemiliknya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Minggu lalu pada Jumat pagi, seseorang menemukan seribu ekor anak ayam yang baru berumur sehari.

Dilansir www.boredpanda.com, Rabu (22/2/2017), anak-anak ayam malang tersebut ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya di lahan dekat Peterborough, Inggris.

Orang yang menemukan segera menghubungi Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA).

RSPCA adalah sebuah organisasi amal di Inggris dan Wales yang menggalakkan kesejahteraan hewan.

Ketika anggota staf dari RSPCA tiba, mereka terkejut.

"Saya belum pernah melihat sesuatu seperti itu, bagaikan lautan kuning", kata Inspektur Justin Stubbs.

Sayangnya, tidak semua anak ayam selamat, ada beberapa yang telah mati atau sekarat ketika tim RSPCA datang.

RSPCA menggelar investigasi untuk mengetahui siapa yang membuang anak-anak ayam malang tersebut.

Diduga anak ayam itu diambil dari produsen ayam komersial dekat daerah tersebut, dan dibuang oleh pihak ketiga, namun hal tersebut belum dikonfirmasi.

Setidaknya anak-anak ayam tersebut aman dan sehat sekarang.

