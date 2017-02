Ini Langkah yang Perlu Kamu Ambil saat Usia Masuk 26 Tahun

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Anda yang sekarang berusia di fase 20-an, maka hasil penelitian punya kabar baik untuk Anda.

Sebuah penelitian menarik dikembangkan oleh peneliti kognitif, Tom Griffith, dan seorang jurnalis sains dan penulis buku Algorithms to Live By: The Computer Science of Human Decision, Brian Christian.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa usia 26 tahun merupakan usia terbaik untuk menikah.

Griffith mengatakan bahwa usia 26 tahun, kebanyakan orang telah mencapai 37 persen menjalani semua rencana dan impian.

Oleh karena itu, pada usia 26 sangat tepat untuk memutuskan pilihan besar berdasarkan pengalaman serta informasi yang telah Anda kumpulkan.

Selain itu, pada usia tersebut, penelitan menyimpulkan seseorang telah matang dalam memilih dan menjalani proses seleksi.

Jadi, potensi Anda untuk memutuskan pilihan terbaik sangat besar.

Sebab, Anda tidak memutuskan terlalu cepat, Anda telah melalui proses argumentasi, dan pilihan untuk Anda sudah mengalami penurunan.

Lalu, apabila Anda menunggu terlalu lama untuk menikah dan melewati usia 20-an, maka pilihan semakin terbatas dan bisa jadi tidak ada yang tersisa untuk Anda.

Penelitian menyebutkan bahwa proses memilih pasangan biasa terjadi di usia 22 tahun. Nah, ketika Anda mencapai 26 tahun, studi memperkirakan Anda sudah cukup matang mengambil keputusan.

(Kompas.com/Kontributor Female, Rakhma)