Jadwal Siaran Sepak Bola pada 25 - 27 Februari, Ada Chelsea Vs Swansea City

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Berikut Jadwal siaran langsung sepak bola pada 25 - 27 Februari 2017:

Sabtu, 25 Februari 2017:

* Piala Presiden:

Persib vs Mitra Kukar, pukul 18.00 WIB, Indosiar

PBFC vs Madura United, pukul 21.00 WIB, Indosiar

* La Liga:

Deportivo Alaves vs Valencia, pukul 19.00 WIB, beIN Sports 2

Real Betis vs Sevilla, pukul 22.15 WIB, beIN Sports 2.



* Premier League:

Everton vs Sunderland, pukul 22.00 WIB, beIN Sports 3

Chelsea vs Swansea City, pukul 22.00 WIB, beIN Sports 1

* Bundesliga:

Bayern Muenchen vs Hamburg, pukul 21.30 WIB, Fox Sports 2

Freiburg vs Borussia Dortmund, pukul 21.30 WIB, Fox Sports Play



Minggu, 26 Februari 2017:

* Piala Presiden:

Arema FC vs Sriwijaya FC, pukul 18.00 WIB, Indosiar

Semen Padang vs Bhayangkara FC, pukul 21.00 WIB, Indosiar

* La Liga:

Eibar vs Malaga, pukul 00.00 WIB, beIn Sports 2

Sporting Gijon vs Celta Vigo, pukul 00.30 WIB, beIN Sports 2

Leganes vs Deportivo la Coruna, pukul 00.30 WIB, beIN Sports 2

Espanyol vs Osasuna, pukul 18.00 WIB, beIN Sports 2

Palermo vs Sampdoria, pukul 18.30 WIB, beIN Sports 4

Atletico Madrid vs Barcelona, pukul 22.15 WIB,beIN Sports 2

* Serie A:

Napoli vs Atalanta, pukul 00.00 WIB, beIN Sports 1

Juventus vs Empoli, pukul 02.45 WIB, beIN Sports 1

Chievo Verona vs Pescara, pukul 21.00 WIB, beIN Sports 5

Lazio vs Udinese, pukul 21.00 WIB, beIN Sports 8

Sassuolo vs Milan, pukul 21.00 WIB, beIN Sports 1

Crotone vs Cagliari, pukul 21.00 WIB, beIN Sport 4

* Premier League:

Watford vs West Ham, pukul 00.30 WIB, beIN Sports 1

Tottenham vs Stoke, pukul 19.00 WIB, beIN Sports 1

* Final Piala Liga Inggris:

Manchester United vs Southampton, pukul 23.30 WIB, beIN Sports 4