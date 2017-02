Wanita Cantik Mengira Hamil, Ternyata Isinya seperti Ini

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Akun Facebook Thungify mengunggah sebuah video pengakuan mengejutkan dari seorang wanita pada Rabu (23/2/2017).

Dalam unggahan tersebut akun Facebook Thungify menuliskan keterangan "Teen Who Claimed She Was Pregnant With Jesus Just Got The Shock Of Her Life" (Remaja yang Menyatakan Dirinya Hamil dengan Yesus Mendapatkan Kejutan dalam Hidupnya).

Dilansir dari Mirror.co.uk, Kamis (3/11/2016), pengakuan wanita bernama Haley yang saat itu berusia 19 tahun tersebut sempat heboh pada November 2016.

Haley diperiksa dalam acara Dr Phil Show untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar hamil dengan Yesus dan Hayley merasa gembira dengan pemeriksaan ultrasonografi pertamanya.

Dokter Travis Stork menjelaskan hasil pemeriksaan pada Haley dengan mengatakan bahwa yang perlu diketahui dari pemeriksaan ultrasonografi ini adalah bukan apa yang kita lihat, tetapi yang tidak kita lihat.

Dokter Travis melanjutkan bahwa satu-satunya hal yang ditemukan dari hasil pemeriksaan ultrasonografi tersebut adalah adanya pembesaran ikal usus di dalam perut Haley.

"Hal ini berarti ada gas di dalam ususmu dan ketika dia melakukan pemeriksaan ikalan tersebut bergerak. Ketika kau merasakan sesuatu di bawah sana dan merasakan ada yang bergerak, itu hanyalah gerakan ususmu," jelas Dokter Travis kepada Haley.

Walaupun Haley tidak melihat bayi di dalam perutnya lewat pemindaian ultrasonografi, Haley tetap mengatakan, "Aku hamil. Aku tidak akan mengingkari bayiku... Aku merasakan dia menendang perutku setiap saat."

Dokter Travis mengatakan, "Aku telah melakukan tindakan yang diperlukan dan aku berharap Haley bisa kembali menatap kenyataan dan berhenti hidup dalam dunia fantasi, serta jujur pada diri sendiri dan orang lain, aku berharap dia bisa kembali normal."

Haley yang kegirangan dengan perut buncitnya dan telah melakukan serangkaian tes kehamilan dan pemeriksaan panggul yang seluruhnya menunjukkan hasil negatif.

Selengkapnya tonton video di atas! (*)