Kevin dan Nuca Bius Warga Lampung

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Penampilan Nuca The Voice Kids Indonesia beserta Kevin and The Red Rose beserta berhasil memukau ratusan penonton yang memadati Graha Mandala Alam, Bandar Lampung, Sabtu (25/2) malam.

Nuca, yang dijuluki Justin Bieber Indonesia ini, berhasil tampil apik saat membuka gelaran Dream Concert 2017. Apalagi ketika membawakan lagu Dewa 19 berjudul "Cintakan Membawamu Kembali". Nuca menunjukkan kepiawaiannya bermain piano. Alhasil, penonton terhipnotis dan tanpa dikomando melantunkan bait demi bait lagu yang penuh emosi tersebut.

Seolah tidak ingin menjaga jarak dengan penggemarnya, Nuca turun panggung menghampiri setiap penjuru bangku penonton sembari mengajak bernyanyi bersama.





Seberapa semarak dan semeriah apa konser Nuca The Voice Kids Indonesia beserta Kevin and The Red Rose semalam?

Baca selengkapnya di Tribun Lampung cetak edisi 26 Februari 2017

Dapatkan informasi terkini Tribun Lampung di http://goo.gl/gjZysZ

Jangan ketinggalan dengan yang lainnya, ramai ramai bergabung dengan Facebook Tribun Lampung di https://goo.gl/Jjp7OA dan Twitter di http://goo.gl/xdrQYg