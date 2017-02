Penghargaan Film Terburuk, Ini Daftarnya

TRIBUNLMAPUNG.CO.ID - Film Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party dinobatkan sebagai Worst Picture atau film terburuk dalam ajang Golden Raspberry Awards (Razzies) 2017, yang diumumkan pada Sabtu (25/2/2017).

Film dokumenter tentang politik Amerika ini dibuat oleh komentator politik konservatif Dinesh D'Souza.

Ia sendiri dinobatkan sebagai Worst Actor dan Worst Director. Sementara pemeran Hillary digelari Worst Actress.

Hillary's America bersaing ketat dengan film superhero Batman vSuperman: Dawn of Justice.

Film garapan sutradara Zack Snyder ini merebut empat Razzies, yakni untuk Jesse Eisenberg (Worst Supporting Actor), Ben Affleck dan Henry Cavill (Worst Screen Combo), Chris Terio-David S Goyer (Worst Screenplay), dan Worst Remake, Rip-off, or Sequel.

Gelar Worst Supporting Actress jatuh kepada Kristen Wiig dalam filmZoolander 2.

Sementara itu aktor dan sutradara Mel Gibson mendapat Razzies Redeemer Award atau penghargaan untuk insan film yang pernah masuk Razzies tetapi kemudian membuat karya yang bagus.

Gibson mendapat nominasi Worst Supporting Actor pada tahun 2014. Namun tahun ini film karyanya, Hacksaw Ridge menjadi salah satu nomine film terbaik di Academy Awards.

Sebagai informasi Razzies adalah penghargaan untuk film atau insan film yang diangap terburuk. Biasanya pemenang Razzies diumumkan sehari sebelum penyelenggaraan Academy Awards.

Namun pemenang untuk kategori "worst screen combo" dipilih oleh ribuan pengguna laman Rotten Tomatoes.

Razzies Awards merupakan ajang penghargaan untuk yang terburuk di dunia film.

Penghargaan ini digagas oleh copywriter dan publisist Hollywood, John JB Wilson dan Mo Murphy.

Sesuai namanya, penghargaan ini menyerahkan trofi berbentuk raspberry sebesar bola golf yang berdiri di gulungan film. Seluruh piala itu berwarna emas.

Razzies pertama diberikan pada 31 Maret 1981. Ketika itu Wilson mengumumkan pemenang di rumahnya di Los Angeles.