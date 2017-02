Trump Segera Bangun Tembok Perbatasan AS-Meksiko

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Presiden Amerika Serikat Donald Trump berjanji akan memulai membangun tembok di perbatasan Meksiko dalam waktu dekat dan sesuai jadwal.

Dalam acara Conservative Political Action Congress (CPAC), Trump mengatakan akan selalu mengutamakan warga AS dan akan membangun tembok perbatasan yang hebat.

Dia juga berjanji untuk fokus dalam upaya 'mengeluarkan orang jahat keluar dari AS'.

Saat dia berpidato, para pendukungnya meneriakkan yel-yel: "USA, USA, USA!"

"Kita akan membangun tembok. Faktanya, pembangunan akan dimulai dalam waktu dekat. Sesuai jadwal. Pembangunannya sesuai jadwal yang ditetapkan," kata Trump.

Pernyataan Trump ini dirilis sehari setelah Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson dan Menteri Dalam Negeri AS John Kelly menggelar pertemuan dengan koleganya di Mexico City.

Tak ada seorang pun yang menyebut tentang pembangunantembok pada konferensi pers Kamis lalu setelah mereka menggelar pertemuan tertutup.

Berdasarkan perhitungan Reuters mengutip laporan dari Kementerian Dalam Negeri AS, pembangunan tembok Meksikobisa menghabiskan dana hingga US$ 21,5 miliar. Angka ini jauh lebih tinggi dari estimasi harga Trump sebesar US$ 12 miliar.

Meski demikian, Trump -yang bersikeras Meksiko harus membayar pembangunan tembok tersebut- membutuhkan persetujuan Kongres dalam pembiayaan pembangunan temboksebelum membangun konstruksinya.

Sebelumnya, Presiden Meksiko Enrique Pena Nieto menyatakan bahwa negaranya tidak akan mendanai tembok Trump.

Kemarin, Trump juga menegaskan dirinya tengah berupaya untuk menumpas kelompok Negara Islam (ISIS).

"Teroris asing tidak akan mampu menyerang Amerika jika mereka tidak bisa masuk ke Amerika," katanya.

