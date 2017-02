Bukan Uang, Inilah yang Sebetulnya Jadikan Hidup Manusia Lebih Bahagia

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kebanyakan orang berpikir bahwa uang merupakan sumber kebahagiaan. Pemikiran itu tidak salah tetapi juga tidak benar seutuhnya.

Sebab, berdasarkan penelitian, uang tidak melulu membuat seseorang merasa lebih bahagia secara permanen.

Sebaliknya, hal-hal yang tidak bersifat materi justru bisa mendatangkan kebahagiaan lebih lama dari seseorang.

Berikut uraiannya:

Latihan bersyukur

Latihan bersyukur sama dengan latihan bermain alat musik. Anda harus melakukannya setiap hari dan jangan putus asa jika gagal.

Menurut Alex Korb, seorang penulis The Upward Spiral: Using Neurscience to Reverse the Course of Depression, One Small Changet at a Time, memikirkan segala rezeki dan keberhasilan Anda selama satu hari bisa meningkatkan level dopamin (hormon antidepresan) pada otak.

Peningkatan dopamin, kata Korb, memperlancar aktivasi rasa bahagia pada diri seseorang sehingga memengaruhi kondisi tubuh dan pikiran menjadi lebih segar serta ringan.

Tidur cukup

Periset dari Princeton, Daniel Kahneman dan Alan B. Krueger menemukan pada studin mereka bahwa kualitas tidur yang baik memberikan dampak signifikan tak hanya pada kepuasan hidup, tetapi juga pada kondisi emosional sehari-hari.

Mengingat pencapaian

Otak manusia lebih mudah mengingat kesalahan orang atau kegagalan pada hidup sendiri. Oleh karena itu, Anda harus mulai melatih diri untuk mengingat dan mensyukur semua pencapaian dalam hidup.

Pencapaian tidak melulu berbentuk promosi jabatan dan peningkatan gaji. Namun, menolong orang, berhasil bangun lebih pagi, dan sukses menyelesaikan pekerjaan tepat waktu juga merupakan pencapaian.

Korb mengatakan bahwa mengingat pencapaian atau hal-hal lain yang membuat Anda bahagia membuat tubuh merilis serotonin (hormon bahagia) ke area otak.

Penulis: Kontributor Female, Agustina