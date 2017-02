Inilah Daftar Pemenang Oscar 2017

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Penghargaan Academy Awards ke-89 menjadi malam yang tak terlupakan bagi tim film "Moonlight" di mana film tersebut meraih Film Terbaik Oscar 2017.

"Moonlight" mengalahkan "La La Land" yang membawa pulang enam piala Oscar untuk aktris terbaik, sutradara terbaik, desain produksi terbaik, sinematografi terbaik, musik latar terbaik dan lagu latar terbaik.

Emma Stone dianugerahi aktris terbaik, sementara Casey Affleck memenangkan aktor terbaik dalam film "Manchester by the Sea". Aktor pendukung terbaik jatuh pada Mahershala Ali untuk "Moonlight", sedangkan aktris pendukung terbaik dimenangkan oleh Viola Davis untuk "Fences".

Berikut daftar lengkap nominasi Oscar.

Film terbaik

"Arrival" (Produser Shawn Levy, Dan Levine, Aaron Ryder dan David Linde)

"Fences" (Produser Scott Rudin, Denzel Washington dan Todd Black)

"Hacksaw Ridge" (Produser Bill Mechanic dan David Permut)

"Hell or High Water" (Produser Carla Hacken dan Julie Yorn)

"Hidden Figures" (Produser Donna Gigliotti, Peter Chernin, Jenno Topping, Pharrell Williams dan Theodore Melfi)

"La La Land" (Produser Fred Berger, Jordan Horowitz dan Marc Platt)

"Lion" (Produser Emile Sherman, Iain Canning dan Angie Fielder)

"Manchester by the Sea" (Produser Matt Damon, Kimberly Steward, Chris Moore, Lauren Beck dan Kevin J. Walsh)

"Moonlight" (Produser Adele Romanski, Dede Gardner dan Jeremy Kleiner) (Pemenang)

Sutradara terbaik

Denis Villeneuve ("Arrival")

Mel Gibson ("Hacksaw Ridge")

Damien Chazelle ("La La Land") (Pemenang)

Kenneth Lonergan ("Manchester by the Sea")

Barry Jenkins ("Moonlight")

Aktor terbaik

Casey Affleck ("Manchester by the Sea") (Pemenang)

Andrew Garfield ("Hacksaw Ridge")

Ryan Gosling ("La La Land")

Viggo Mortensen ("Captain Fantastic")

Denzel Washington ("Fences")

Aktris terbaik

Isabelle Huppert ("Elle")

Ruth Negga ("Loving")

Natalie Portman ("Jackie")

Emma Stone ("La La Land") (Pemenang)

Meryl Streep ("Florence Foster Jenkins")

Aktor pendukung terbaik

Mahershala Ali ("Moonlight") (Pemenang)

Jeff Bridges ("Hell or High Water")

Lucas Hedges ("Manchester by the Sea")

Dev Patel ("Lion")

Michael Shannon ("Nocturnal Animals")

Aktris pendukung terbaik

Viola Davis ("Fences") (Pemenang)

Naomie Harris ("Moonlight")

Nicole Kidman ("Lion")

Octavia Spencer ("Hidden Figures")

Michelle Williams ("Manchester by the Sea")