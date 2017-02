Kalahkan "La La Land", "Moonlight" Film Terbaik Oscar 2017

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-"Moonlight" menjadi film terbaik Oscar 2017, mengalahkan drama musikal "La La Land" yang menjadi favorit di Academy Awards ke-89.

Film garapan sutradara Barry Jenkins itu mengalahkan "Arrival", "Fences", "Hacksaw Ridge", "Hell or High Water", "Hidden Figures", "Lion", "Manchester by the Sea" dan "La La Land".

Penobatan "Moonlight" sebagai film terbaik sempat diwarnai dengan kejadian luar biasa. Presenter Warren Beatty keliru mengumumkan nama penerima penghargaan dengan menyebut "La La Land" sebagai pemenang, menyebabkan keributan di acara tersebut.

Beatty mengatakan dia diberi amplop yang salah, amplop yang menunjukkan bahwa Emma Stone "La La Land" menjadi aktris terbaik, sehingga dia berpikir "La La Land" merupakan film terbaik Oscar 2017.

Emma Stone meraih penghargaan kategori aktris terbaik untuk perannya dalam film yang bercerita tentang seorang gadis yang mengejar cita-cita menjadi aktris di Hollywood itu.

Selain membawa pulang Piala Oscar untuk film terbaik, "Moonlight", yang bercerita tentang seorang pemuda berkulit hitam di Miami, juga menerima penghargaan kategori skenario adaptasi terbaik.

Sementara "La La Land" total memboyong enam penghargaan, meliputi penghargaan untuk pemeran utama wanita, sutradara terbaik untuk Damien Chazelle, desain produksi terbaik, sinematografi terbaik, musik latar terbaik serta lagu latar terbaik untuk lagu "City Stars", yang dinyanyikan Ryan Gosling dan Emma Stone.