Produser Film "Pamanca" Gandeng Jackie Chan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Produser Eksekutif "Pamanca The Movie" Muhammad Basir menyatakan siap melibatkan aktor laga papan atas dunia Jackie Chan demi meningkatkan mutu dan daya tarik film garapannya tersebut.

Muhammad Basir menyatakan meski masih enggan menyebut sejumlah artis dan aktor yang akan dilibatkan, namun dia menekankan jika artisnya grade A atau level A nasional.

"Jackie Chan juga kita ajak untuk ikut. Insya Allah, berdoa saja, dukung kami," kata produser yang akrab dipanggil Den Raffi itu di Makassar, hari ini.

Soal Jackie Chan, kata dia, memang sangat tidak mudah melibatkannya apa lagi untuk bayaran.

"Soal bayaran pastilah kami angkat tangan. Tapi untuk memajukan perfilman, mudah-mudahan ia ikut bermain sama kita," kata dia.

Ia menjelaskan, film kolosal ini akan diproduksi dengan menggunakan efek film dan dilengkapi kamera dan pendukung lainnya yang mumpuni seperti lazim pada film-film kolosal berkelas Lord of The Ring.

Penulis skenario Pamanca The Movie, Barnadi Zakaria menambahkan garapannya nanti merupakan film fantasi sejarah seperti Lord of the Ring, kisah romatis seperti film Habibie-Ainun, Tenggelamnya Kapal Van Der Wick dan action seperti film-film master silat. "Kami didukung oleh kamera yang mumpuni untuk itu, " tambahnya.

Menurut dia, Pamanca tidak melulu mengenai perkelahian atau kekerasan, tapi juga menekankan sisi manusia. "Ada makna filosofis di baliknya, " kata dia.