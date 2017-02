Tanggul Jebol di Lampung Selatan Akan Diperbaiki Tahun Ini

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lampung Selatan akan mengupayakan perbaikan beberapa tanggul yang jebol diterjang banjir pada pekan lalu di beberapa kecamatan.

Kepala BPBD Lampung Selatan, M Darmawan mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan pendataan terkait dengan tangul-tanggul yang jebol pada pekan lalu.

“Ini masih kita lakukan pendataan. Sejauh mana kerusakannya,” kata dia kepada tribun, Senin (27/2)

Upaya perbaikan, ujar Darmawan, akan diupayakan melalui APBD daerah, Provinsi dan juga pusat. Pihaknya juga sudah mengajukan permohonan kepada BPBD provinsi.

“Ini akan dilihat. Jika memang bisa ditangani oleh kabupaten, akan kita upayakan dari kabupaten. Tapi jika keuangan kita tidak memungkinkan, akan kita ajukan ke Provinsi dan juga pusat,” ungkapnya.

Harapannya, tanggul-tanggul yang jebol saat banjir pada pekan lalu bisa diperbaiki pada tahun ini. Ini untuk meminimalisir dampak ancaman banjir kedepannya saat musim penghujan.

“Kalau untuk tanggul way Katibung di Candipuro tahun ini sudah akan diperbaiki. Kita akan ajukan untuk tanggul Way Galih di Tanjungsari, Way Pisang di kecamatan Palas dan beberapa tanggul sungai lainnya yang juga rusak untuk bisa diperbaiki tahun ini,” tandasnya.