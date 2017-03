Februari Harga Gabah Turun Jadi Rp 4.900 per Kg

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Rata-rata harga gabah di tingkat petani maupun penggilingan mengalami penurunan pada Februari 2017. Harga gabah tertinggi kualitas Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani mencapai Rp 4.900,00 per kilogram dan harga terendah mencapai Rp 3.800,00 per kilogram.

"Di tingkat penggilingan, harga gabah tertinggi pada gabah kualitas GKP varietas IR64 Rp 4.950,00 per kilogram sementara harga terendah adalah Rp 3.880,00 per kilogram. Rata-rata harga gabah mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh datangnya musim panen padi sehingga stok gabah meningkat dari bulan sebelumnya," jelas Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung Yeanne Irmaningrum, Rabu (1/3/2017).

Penurunan rata-rata harga kelompok kualitas Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani sebesar 5,84 persen dari Rp 4.507,20 per kilogram menjadi Rp 4.244,15 per kilogram. Dan di tingkat penggilingan dengan kelompok kualitas yang sama turun sebesar 5,93 persen dari Rp 4.601,20 per kilogram menjadi Rp 4.328,17 per kilogram. (ana)