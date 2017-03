Ikut Funwalk Berhadiah Motor di Chandra Superstore

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Chandra Superstore Tanjungkarang kembali memanjakan konsumen setianya lewat promo harga terbaik jelang ulang tahun Chandra ke-33. Minggu ini, ada diberikan promo khusus di area supermarket dengan periode promo mulai 2 - 8 Maret 2017.

Staf Promosi Chandra Afrida menjelaskan, beberapa promonya antara lain Kayaking 80gr chili, honey, garlic diskon 25%, Momogi 50gr, Tritos 60gr, Citikis 50gr, Seabitis 50gr diskon 33% dan Richeese wafer keju, wafer coklat, nabati white 145 diskon 33%.

"Diskon serba 33% juga berlaku untuk Hemaviton c 1000 150ml, 330ml, Nescafe Can, Nu green tea 500ml (jasmin, honey, less sugar, green tea), Kapal api fresco kopi gula, kopi susu, mocca P10, Milkuat apple, strawberry, jeruk 130ml, Zee UHT coklat, strawberry 200ml, Diabetasol UHT cokelat, vanila 200ml dan Entrasol UHT cokelat, vanila 200ml," jelasnya kepada Tribun, Kamis (2/3).

Selain memberikan diskon, Chandra juga akan menggelar Fun Walk dengan hadiah utama 5 unit sepeda motor pada tanggal 26 Maret 2017. Mekanisme cukup dengan melakukan pembelian paket produk jalan sehat di chandra (Entrasol, Tropicana Slim, Milo, air mineral VIT) senilai Rp 100 ribu. Atau pembelian produk Rider underwear man min 2 pieces di Chandra. 4000 pendaftar pertama akan mendapatkan 1 kupon+1 kaos jalan sehat dengan batas akhir pengambilan kaos tanggal 25 maret 2017. (ana)