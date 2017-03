Pria Sejati Berani Kenakan Busana Warna Merah Muda

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Warna merah muda sudah terlanjur identik dengan nuansa feminin yang lekat dengan dunia wanita.

Pria pun merasa malas mengenakan busana berwarna merah muda dan sejenisnya.

Namun, berdasarkan rangkaian pekan mode dunia yang berlangsung di New York, Paris, Milan, dan London, sejumlah perancang busana pria banyak merilis sejumlah koleksi terbaru dengan warna merah muda berona unik.

Para perancang menyebutnya dengan sebutan millennial pink atau merah muda dari era milenium.

Jane Monington Boddy, Director of Colour and Womenswear at WGSN, mengatakan bahwa warna merah muda terlahir kembali semenjak tahun 2011 silam.

“Warna merah muda telah berkembang selama bertahun-tahun. Merah muda milenium ini hadir dengan sentuhan rona senja yang menciptakan sebuah warna yang lembut tetapi tetap kuat,” jelas Boddy.

Boddy mengatakan bahwa merah muda mulai menyentuh koleksi busana pria semenjak tahun 2011 silam. Nah, sebelum tahun tersebut, warna ini hanya terlihat pada koleksi busana wanita atau anak perempuan.

Penulis buku The Secret Lives of Colour, Kassia St Claire, mengatakan bahwa pada dasarnya warna merah muda itu adalah warna merah pucat.

“Warna ini satu rumpun dengan hijau pucat dan kuning pucat. Tidak ada nama atau istilah solid untuk jenis warna-warna tersebut, tetapi warna merah pucat entah bagaiman populer dengan sebutan pink,” ungkap St Claire.

Dia menjelaskan bahwa pada pertengahan abad 20, tepatnya pengujung abad 19, warna merah muda lebih diasosiasikan dengan busana anak lelaki. Sementara itu, warna merah pucat justru dipilih sebagai warna pakaian militer.

“Warna biru pucat dulu itu identik dengan anak perempuan karena terkait dengan Virgin Mary. Seiring waktu, aturan ini menjadi rusak dan terbalik-balik sehingga seperti apa yang kita pahami sekarang ini. Merah muda untuk wanita, biru untuk pria,” pungkasnya.

Pria sejati, kata St Claire, akan selalu nyaman dengan warna busana yang mereka kenakan, meski merah muda sekalipun.

