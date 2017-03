New Ertiga Diesel Hybrid Launching di Hall MBK

Laporan Reporter Tribun Lampung Jelita Kinanti

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - PT Persada Lampung Raya selaku diler utama mobil Suzuki di Lampung melakukan launching mobil terbaru Suzuki yaitu New Ertiga Diesel Hybrid di Hall Mal Boemi Kedaton, Sabtu (4/3/2017). Launching disaksikan langsung oleh warga Bandar Lampung yang hadir di mal tersebut

Branch Manager 4W PT Suzuki Indomobil Rifkie Setiawan mengatakan, New Ertiga Diesel Hybrid menggunakan mesin Diesel berkode D13A dengan kapasitas mesin 1300 cc DOHC dan di tambah dengan teknologi DDIS (Diesel Direct Injection System). Mesin diesel ini sanggup mengeluarkan tenaga hingga 89 PS pada 4.000 rpm dan torsi 200 Nm pada 1.750 rpm. Tak ketinggalan, sistem Hybrid terbaru pun disematkan untuk menambah tingkat effisien dalam penggunaan bahan bakar.

"Saat berkendara secara normal, mesin akan bekerja sekaligus mengisi baterai yang dibantu oleh teknologi integrated starter generator (ISG). Teknologi ini memiliki dua fungsi berbeda. Pertama sebagai generator untuk menangkap dan menyimpan energi ke baterai saat kendaraan dalam fase deselerasi (perlambatan). Lalu kedua sebagai motor yang akan memberikan tambahan daya ke mesin saat akselerasi," ujarnya saat press conference dengan media di Zeboo Asian Street Snack Mal Boemi Kedaton Bandar Lampung, Sabtu, (4/3/2017)

Efek yang ditimbulkan, terusnya, adalah getaran mesin lebih halus pada saat restart dan konsumsi BBM pun semakin irit dibanding mesin konvensional. Dari tes jalan yang dilakukan di BzMP-BPPT pada Januari 2017, Jumlah konsumsi BBM New Ertiga Diesel Hybrid mencapai 22,6 Km/Liter. Hadirnya New Ertiga Diesel Hybrid, terus dia, untuk memenuhi kebutuhan keluarga Indonesia akan kendaraan berkapasitas 7 penumpang yang lengkap dari berbagai aspek. Adapun harga OTR Lampung New Ertiga Diesel Hybrid adalah Rp 222,5 juta