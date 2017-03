Ada Apa Gerangan? Mengapa Kiswinar Ucapkan Ultah ke Mario Teguh Cuma lewat Instagram?

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Ario Kiswinar Teguh mengucapkan selamat ulang tahun bagi ayah kandungnya, motivator ternama Mario Teguh, Minggu (5/3/2017).

Alih-alih disampaikan secara langsung, ucapan tersebut diungkapkan Kiswinar melalui unggahan di akun Instagramnya.

Mengapa?

Ditemui di Gudang Sarinah, Jakarta Selatan, Minggu (5/3/2017), Kiswinar membeberkan alasannya mengenai hal itu.

Dikatakan Kiswinar, hingga kini sarana komunikasi yang dapat menghubungkan dirinya dan Mario Teguh masih diblokir oleh ayah kandungnya tersebut.

Alhasil, Kiswinar memilih untuk berupaya memberi ucapan melalui Instagram maski akun Instagramnya diblokir pula oleh Mario Teguh.

"Aku ucapin lewat Instagram. Nggak lewat telepon, aku di-block. Instagram aja di-block," ucapnya.

Sementara itu, dalam foto yang diunggahnya di Instagram, tampak Mario Teguh tengah menggendong Kiswinar yang masih balita.





Mario Teguh sendiri pun dalam foto itu tampak masih muda.

Judul unggahan tersebut, selain memuat ucapan selamat ulang tahun, menggambarkan pula rasa syukur Kiswinar akan kebersamaan mereka selama tujuh tahun.

Tak lupa, Kiswinar mendoakan Mario Teguh agar selalu dilimpahi kasih dan pengampunan oleh Tuhan.

Pada bagian akhir, Kiswinar mengungkapkan pula kerinduannya akan Mario Teguh yang dulu dikenalnya sebagai ayah.

"Selamat ulangtahun untuk Papa, yang pada tanggal 5 Maret 2017 ini sudah berusia 61 tahun. Terimakasih atas 7 tahun kebersamaannya yang penuh kasih sayang dan pembelajarannya. Sampai hari ini, nilai-nilai itu tetap aku pegang dengan teguh. Ya teguh, sesuai dengan nama yang Papa berikan untukku.

I pray and wish that God would shower His love and forgiveness to you.

Happy birthday, Pa. I miss the old you. Dari anakmu, Ario Kiswinar Teguh. #RinduAyah".