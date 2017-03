Bertengkar dengan Paparazzi, Personel One Direction Ditahan

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Louis Tomlinson, penyanyi boyband One Direction, ditahan setelah terlibat "pertengkaran secara fisik" dengan seorang juru foto di Bandara Internasional Los Angeles, Amerika Serikat, menurut catatan kepolisian dan laporan media, Sabtu.

Insiden itu terjadi pada Jumat menjelang tengah malam ketika paparazzi mengelilingi Tomlinson di dekat tempat pengambilan bagasi di bandara, tempat dia mendarat dengan seorang teman perempuan setelah terbang dari Las Vegas menurut laporan majalah People.

Seorang juru foto terjatuh dan mengklaim terluka, kata majalah tersebut mengutip keterangan polisi.

Penyanyi berusia 25 tahun itu kemudian ditangkap menurut keterangan Los Angeles County Sheriff di laman resminya.

Tomlinson merupakan satu dari empat anggota boyband tenar yang juga dikenal sebagai 1D. Singgle hit mereka meliputi "What Makes You Beautiful", "Live While Were Young", dan "Story of My Life."

Tomlinson tidak bersalah dalam pertengkaran itu menurut penasihat hukum hiburan Martin Singer, yang mewakili dia.

"Paparazzi itu melakukan provokasi dan menyebabkan pertengkaran dengan Louis," katanya dalam satu pernyataan kepada surat kabar Inggris, The Telegraph.

Tomlinson ditahan dengan tuduhan melakukan kejahatan ringan dan dibebaskan dengan jaminan 20.000 dolar (sekitar Rp266 juta) menurut keterangan di laman Los Angeles County Sheriff.

Tomlinson dijadwalkan menjalani persidangan pada 29 Maret, demikian menurut warta kantor berita Reuters.