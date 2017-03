Keinginan Tommy Page Minta Diantar ke Rumah Jokowi yang Tak Pernah Kesampaian

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurul Hanna

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Juni 2016 lalu, Tommy Page (46) kembali ke Indonesia untuk menggelar konser. Ia menyapa penggemar dalam show bertajuk “In The Mood of Love with Tommy Page”.

Solo dan Jakarta, tercatat sebagai tempat pertunjukan konser Tommy. Panggung di Solo pun terlebih dulu digelar di Hotel Best Western Premier Solo, Jumat (3/6/2016).

Kesempatan langka konser di daerah Jawa Tengah, membuat Tommy berniat untuk mengunjungi tempat wisata yang ada disana.

Beberapa jam sebelum konser di Solo Tommy mendatangi Candi Prambanan.

Pelantun 'A Sholdier to Crying On' itu hanya punya waktu satu jam untuk menikmati lokasi tersebut.

Ternyata, Tommy jatuh cinta dengan keindahan Candi Prambanan. Ia sempat berfoto dengan latar Candi Prambanan.

"Candi Prambanan merupakan salah satu tempat paling indah yang pernah saya lihat di dunia ini," puji Tommy dalam akun Twitternya.

Tommy pun tahu Solo adalah tempat istimewa bagi pemimpin negara yang tengah disambanginya, Presiden Jokowi. Ia meminta diantar ke rumah pribadi Jokowi di Solo.

Namun niat Tommy tertunda lantaran waktu yang ia miliki jelang konser begitu singkat.