Lampung Surga Tersembunyi

Segenap artis dan kru pendukung film Trinity The Nekad Traveler

BANDAR LAMPUNG, TRIBUN - Film Trinity The Nekad Traveler (TTNT), yang diangkat dari novel best selller, menghadirkan Lampung sebagai surga tersembunyi di Indonesia.

Destinasi wisata Lampung yang memukau, tapi belum dikenal, itulah yang menjadi alasan Rumah Produksi Tujuh Bintang Sinema memutuskan wilayah di ujung Sumatera ini masuk dalam adegan film TTNT.

Produser TTNT, Agung Saputra, mengungkapkan, dengan jarak hanya 35 menit dari Jakarta, Lampung memiliki surga tersembunyi yang sudah semestinya dikenal luas.

Destinasi pantai dan lainnya tidak kalah dibanding lokasi lain yang ada di Indonesia dan dunia.

"Lampung itu oke, tidak jauh dari Jakarta. Banyak lokasi indah yang bisa dikunjungi, dan ini yang perlu dikenalkan," kata Agung saat jumpa pers di Mahan Agung, Bandar Lampung, Sabtu (4/3).

Tiga lokasi mana saja yang dijadikan syuting film Nekad Traveler? Apa langkah gubernur Ridho selanjutnya terkait efek dari film tersebut? Baca berita selengkapnya di Koran Tribun Lampung edisi Minggu 5 Maret 2017.