Mayoritas Wanita Inggris Tidak Enjoy saat Berhubungan Intim

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Studi yang dipublikasikan oleh BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gyanecology terhadap 6.669 responden wanita yang aktif secara seksual menyimpulkan, satu dari 10 wanita Inggris berusia 16 hingga 74 tahun mengaku bahwa merasa tidak nyaman saat berhubungan seksual.

Rasa tidak nyaman itu disebut juga Dyspareunia, yakni seks yang menyebabkan rasa sakit dan tidak percaya diri pada wanita.

Peneliti menemukan, kebanyakan wanita yang mengalaminya berusia kisaran 55 hingga 64 tahun. Namun, wanita usia 16 hingga 24 tahun juga tidak sedikit yang mengalaminya.

Menurut Kirstin Mitchell, ketua penelitian, ada tiga hal penyebab yang memicu Dyspareunia.

Pertama, kondisi kesehatan yang menurun. Kedua, wanita tidak menikmati pilihan posisi seks tetapi tetap melakukannya demi kebahagiaan suami. Lalu, ketiga adalah wanita berada dalam kondisi stres kala bercinta.

Mitchell mengatakan bahwa kesepakatan berhubungan seksual juga harus meliputi rasa nyaman kedua belah pihak terkait suasana dan posisi bercinta.

Komunikasi, kata Mitchell, menjadi penyebab utama terjadinya rasa tidak nyaman bercinta pada pasangan suami istri. (Kompas.com/ Kontributor Female, Rakhma)