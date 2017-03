Nikita Mirzani Unggah Foto Tanpa Bra di Bali, Netizen Duga Maksudnya

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Artis seksi Nikita Mirzani tiba-tiba mengunggah foto seksinya di Pulau Dewata Bali, tepatnya di Ubud.

Foto Nikita yang tanpa bra dan busana di bagian atas itu ia upload di akun instagram pribadi.

Dia terlihat hanya memakai penutup hitam dari bagian pinggang ke bawah.

Tapi, Nikita dalam posisi tidur telungkup.

Sepertinya dia tengah menikmati pijatan terapis di salah satu tempat terapi ternama di Ubud, Bali.

Dia tiga jam lalu menulis status: I am beyond my satisfaction of having a super view and a super talented therapist at the same time only @desavisesa

Foto tersebut pun mendapat komentar sejumlah netizen.

Ada netizen yang mengaitkan keberadaan Nikita di Bali itu dengan kunjungan para pangeran Arab Saudi yang juga tengah menikmati pulau dewata itu hingga 4-9 Maret 2017.

Afriana.gina: Salamin buat pangeran Arab ye Nicky ..... Kan dikau ketemuan tuh, Moga aja berjodoh kak,CcuuuzzzZ Usahaa dew

Hermanajiprasetiyo: Seharusnya fotonya waktu terlentang owh kaka

Akhmadsyaifulalim: Jgn ngaku islam klo perilaku dan cara berpakain seperti binatang @nikitamirzanimawardi_17

m_riski_arozak