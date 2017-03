Penyanyi Tommy Page Tewas Diduga Bunuh DIri, Status Terakhirnya Bikin Nangis

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kabar duka datang dari dunia musik Internasional.

Penyanyi sekaligus penulis lagu pop Tommy Page meninggal pada usia 46 tahun, Jumat (3/3/2017).

Dilansir dari Billboard, Tommy Page diduga tewas bunuh diri.

Namun, masih belum diketahui penyebab pastinya.

Tommy Page sempat mengalami masa jaya pada tahun 1990-an.

Ia paling dikenal membawakan single "I'll Be Your Everything" yang masuk Billboar Hot 100 pada April 1990.

"Semasa hidupku aku bermimpi mendapatkan peringkat musik pertama, aku ingin juara di tangga lagu Billboard," ujarnya pada Billboard 2011 silam.

Tommy Page kini telah pergi selamanya meninggalkan keluarga yang dicintainya.

Ia meninggalkan istrinya, Charlie, dan ketiga anak mereka.

Dilihat melalui akun Twitternya, kehidupan Tommy Page memang tak pernah lepas dari musik.