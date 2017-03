Ini Cara Awet Muda Efektif tanpa Pergi ke Salon

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pikiran merupakan kunci yang mengendalikan kondisi tubuh Anda, tak terkecuali kecantikan kulit.

Percuma Anda menghabiskan banyak uang untuk perawatan tubuh ke salon, tetapi Anda tidak menjaga kualitas pikiran senantiasa positif.

Sebab, pikiran yang positif dan bahagia bisa memengaruhi penampilan kulit agar semakin cantik dan awet muda.

Berikut beberapa langkah praktis untuk membuat hidup Anda lebih baik demi mewujudkan kulit muda dan segar:

Kurangi main media sosial

Berdasarkan studi dari University of Michigan, semakin lama seseorang menghabiskan waktu main Facebook semakin membuat pikiran sempit dan sumpek.

Jadi, ajaklah teman Anda untuk bertemu. Lalu, bicara dan tertawalah dengan mereka karena hal itu terbukti membuat manusia lebih bahagia.

Tuliskan rasa syukur Anda

Uraikan rasa syukur Anda pada segala kebaikan dalam hidup. Cara ini melapangkan hati dan pikiran Anda sehingga menjadi lebih mudah untuk berpikir positif.

Buah dan sayuran

“Penelitian membuktikan bahwa kebahagiaan bisa dipengaruhi dari jumlah konsumsi buah dan sayuran. Jadi, makanlah lebih banyak sayur dan buah,” jelas Andrew Oswald, seorang profesor ekonomi di University of Warwick, Inggris.

Dia menambahkan bahwa dia sangat terkejut bahwa hubungan dan timbal balik yang dalam antara makan buah serta sayur pada kebahagiaan manusia.

Seleksi teman

Tak hanya pada kehidupan nyata, Anda juga harus mengelola pertemanan di media sosial.

Sebab, menurut penelitian Pace University, berteman dengan seseorang yang terlalu Anda kenal hanya akan meniupkan aura negatif dalam hidup.

Kenakan warna oranye

Buku bertajuk Three Hundred and Sixty-Five Health and Happiness Boosters karya M.J. Ryan, menuliskan bahwa mengenakan warna oranye bisa menciptakan rasa bahagia dan semangat.

Anda yang tengah berlatih untuk terus berpikir positif dan bahagia, maka hindarilah mengenakan warna hitam, ungu, dan biru tua.

Sebab, tiga pilihan warna tersebut bisa meningkatkan potensi depresi.

(Kompas.com/Kontributor Female Agustina)