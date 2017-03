8 Kata Terlarang untuk Diucapkan Kate Middleton

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Menjalani aturan hidup sebagai seorang anggota Kerajaan Inggris bukan perkara mudah, terutama untuk Kate Middleton yang tidak terlahir sebagai bangsawan.

Sebab, banyak sekali aturan dan cara berperilaku bangsawan yang terbilang rumit tetapi wajib untuk diterapkan dalam keseharian.

Kate Fox, seorang antropolog dan penulisWatching the English: The Hidden Rules of English Behavior, telah mempelajari kehidupan para bangsawan dan anggota kerajaan Inggris.

Fox melihat dan menyadari bahwa ada delapan kata yang pantang terdengar dari mulut anggota Kerajaan Inggris karena tidak mencerminkan seorang bangsawan seutuhnya.

Berikut delapan kata yang tidak akan diucapkan Kate Middleton, Pangeran William, dan anggota kerajaan Inggris lainnya:

Toilet

Kamar mandi umum diucapkan sebagai toilet, bathroom, dan ladies room untuk orang-orang Barat. Namun, tiga kata tersebut tidak boleh diucapkan oleh seorang anggota Kerajaan Inggris.

Mereka menggunakan Lavatory sebagai ganti kata toilet. Keduanya memiliki arti sama.

Maaf

Pangeran William tidak mendengar apa yang baru saja Anda katakan, maka dia tidak akan mengucapkan kata “Maaf” atau pardon atau sorry, melainkan bilang “Apa?”.

Kalangan atas terutama anggota kerajaan Inggris dilarang mengucapkan maaf pada orang-orang yang berasal dari kelas di bawah mereka.

Tempat duduk

Bahasa Inggris memiliki ragam istilah untuk menggambarkan tempat duduk, mulai dari couch atau chair. Namun, anggota Kerajaan Inggris menyebutnya dengan kata couch.