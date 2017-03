Ansor: Disperindag Bisa Pasarkan Produksi Masyarakat Lewat Internet

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, WAY KANAN - Kreativitas diperlukan untuk mencapai visi misi, tidak hanya bagi organisasi kepemudaan, namun juga bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai perangkat pemerintah daerah, baik kabupaten/kota dan provinsi di Indonesia, ujar Ketua PC GP Ansor Way Kanan Gatot Arifianto.

“Menjelang 18 tahun Way Kanan. SKPD yang ada sudah sepantasnya mempunyai kreativitas. Tempora mutantur, et nos mutamur in illis, waktu berubah dan kita berubah di dalamnya. Dari satu tahun ke delapan belas tahun adalah perjalanan dengan perubahan tidak bisa dipungkiri,” kata Gatot di Blambangan Umpu, Selasa (7/3).

Dalam perjalanan itu, lanjut dia, tentu banyak hal bisa dievaluasi. Pemerintahan tak akan pernah bisa optimal dan bermanfaat bagi masyarakat jika perubahan zaman tidak disambut oleh perangkatnya (SKPD) dengan pola pikir baru dan kreativitas.

“Contoh kreativitas sederhana, Dinas Perindustrian dan Perdagangan bisa memasarkan produksi masyarakat melalui internet. Fakta hari ini, yang namanya jual beli tidak saja terjadi di pasar, toko, waralaba atau warung, tapi juga melalui internet,” ujar dia lagi.

Tugas pemerintah melalui perangkatnya jelas. Bagaimana penggunaan anggaran negara memang bisa menciptakan kesejahteraan masyarakat.

“Membuat waralaba online yang bisa membantu memasarkan hasil industri kecil dan menengah milik masyarakat sangat bisa dilakukan oleh SKPD berwenang, baik itu makanan olahan seperti keripik pisang, kopi bubuk, atau kain tapis buatan masyarakat. Menfasilitasi dan mengajak masyarakat untuk berdaya adalah satu jalan menciptakan kesejahteraan masyarakat,” demikian Gatot Arifianto.