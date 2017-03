Benarkah AKPB FI dan Ipda AN Dimutasi?

Laporan Wartawan Tribun Lampung Romi Rinando

Kasus perzinahan yang melibatkan AKPB FI dan Ipda AN, terus bergulir. Kedua perwira Polda tersebut bukan saja akan mendapat sanksi pidana tapi juga sanksi Profesi dan Kode Etik.

Berdasarkan informasi yang dihimpun tribun, hasil sidang kode etik sudah digelar dan dilaksanakan pada 21 Februari lalu, dengan keputusan keduanya dikenakan hukuman demosi /mutasi ke luar wilayah Lampung.

Namun sejumlah pejabat Polda Lampung yang dikonfimasi terkait hasil sidang tersebut, belum bisa memberikan komentarnya. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Sulistyanigsih yang dihubungi tribun ponselnya belum dijawab.

Sementara dari suami Ipda AN yang dikonfirmasi membenarkan adanya infromasi hasil sidang kode etik tersebut, melalui pesan WhatsApp kepada tribun.

Diketahui terbongkarnya skandal AKBP FI dan Ipda AN bermula kecurigaan D suami Ipda AN terhadap perilaku istrinya. Menurut AS, keraban D, AN sering pergi keluar malam dengan alasan tugas.Sang suami juga pernah mendengar percakapan telepon AN dengan seorang laki-laki menggunakan kata-kata mesra.

Terjadilah pertengkaran antara D dengan AN pada Minggu (29/1) malam. Akibat pertengkaran itu, AN pergi dari rumahnya dengan alasan pulang ke rumah orangtuanya. Keesokan harinya, D mengecek keberadaan AN di rumah mertuanya.Ternyata AN tidak ada di rumah orangtuanya. Karena tidak diketahui keberadaan AN hingga Senin siang, D berinisiatif mencari istrinya.

"Keponakan saya berhasil mengetahui keberadaan AN di Hotel Pop," ujar AS, Selasa (31/1).D juga menemukan mobil sang istri diparkir di Rumah Sakit Bumi Waras, yang letaknya bersebelahan dengan Hotel Pop. D berinisiatif menghubungi anggota Provost Polda Lampung untuk mendampinginya menggerebek sang istri.Dugaan D benar. Di dalam sebuah kamar, D melihat istrinya bersama FI, yang bertugas di Direktorat Reserse Kriminal ini. Anggota Provost lalu membawa FI dan AN ke Polda Lampung untuk menjalani pemeriksaan.AS mengatakan, FI dan AN menginap di hotel tersebut sejak Minggu malam. Ia juga menduga keduanya sudah lama menjalin hubungan. (*)