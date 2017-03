Pakai Baju Ini Goyang-goyang, Dewi Perssik Dibilang Telanjang

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID -- Setelah heboh perseteruannya dengan pedangdut Nassar, Dewi Perssik kabarnya memilih mundur.

Ia kini konon tak lagi menjadi juri di acara D'Academy 4.

Dewi kini tampak mengisi acara di program pencarian jodoh, Take Me Out Indonesia.

Selain itu, Dewi juga tetap mengambil job off air di beberapa daerah.

Seperti yang baru-baru ini ia lakukan di daerah Lumajang.

Sama seperti biasanya, ia kerap kali memposting foto atau videonya saat tampil di sebuah acara.

Kali ini saat pembukaan Vision Vista di lumajang.

Tak berbeda pada beberapa penampilannya, Dewi selalu tampil seksi.

Penampilannya kali ini pun kembali diprotes oleh netizen.

Dewi dinilai mengenakain pakaian yang terlalu seksi sehingga terlihat seolah tak mengenakan pakaian.