Begini Ucapan Natasha Wilona Sambut Hari Perempuan Internasional, Netizen: Wanita Inspirasi

Natasha Wilona ditemui di sela acara Meet and Greet CinemArt All Stars di Bintaro XChange Mall, Tangerang Selatan, Senin (20/2/2017).

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - "Happy Internasional Women's Day @natashawilona12, semoga kamu bisa menginspirasi banyak wanita diluar sana. All the best for you."

Begitulah, komentar akun @michellekuniawan10, yang berharap Natasha Wilona mampu menginspirasi banyak perempuan.

Komentar tersebut muncul dalam unggahan Instagram Wilona berikut ini.

"Don't give up when things get tough, hang in there, stay focused, be patient

#womensday"

Begitulah, bunyi keterangan dalam unggahan di atas.

Dalam unggahan tersebut, Natasha Wilona tampak tengah berpose dengan filter Snapchat.

Komentar pun berdatangan dari para netizen.

Akun ria_simanroe menambahi, "Asekkkk, gue suka tu kata-kata."

"Wanita inspirasi kuhhhhh inces @natashawilona12," tulis akun aynda_mey_nw.

Akun trilestartar menambahkan, "Always focus on what matters kesayangankuuuh."

"Happy Women's Day the strong girl @natashawilona12, Be the best for everyone. Be the light everywhere you are," tulis akun itaafeanpah_.

Video yang diunggah pada Rabu (8/3/2017) malam itu, telah dilihat lebih dari 70 ribu kali oleh netizen.