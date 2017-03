Pulang dari Bali, Nikita Mirzani Tak Pakai Baju Seksi Tapi Daster, Netizen: Pemandangan Langka

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Kabar terbaru datang dari artis kontroversial, Nikita Mirzani.

Dalam akun Instagramnya @nikitamirzanimawardi_17, Niki menunjukkan sisi keibuannya, saat mengantarkan anaknya berobat di Rumah sakit, Rabu (8/3/2017).

Di unggahan itu, Niki menulis, "Get well soon my mini hulk @azkaraqillamawardi_al (emoji love)."

Diketahui dari kolom komentarnya, Anak Nikita, Azka Raqila Ukra sakit karena terlalu capai saat berlibur di Bali.

Niki menulis, "@queenlalov gara2 wkt di bali berenang smp mlm boo, trs kembung perut nya, muntah2 tadi mlm jam 1, ga berenti2 smp jam 4 pagi, skrg udh sehat lagi dia, udh teriak2(emoji)."

"@jesse_cn tadi pagi jam 1 muntah2 aunty, di cek ke dokter perut nya kembung, gara2 kemarin di bali main di Liat smp sore, tapi skrg udh di Rumah, udh sembuh (emoji)."

"@fangtatis kecapean mommy, Abis plng dr bali. Skrg udh balik ke Rumah ni, udh loncat2 an lagi (emoji)."

"@djdevina abang ke capean ni, muntah2 tadi mlm jam 1 smp jam 4 pagi, tapi skrg udh di Rumah, udh sehat ka (emoji)."

Sisi lain Nikita Mirzani