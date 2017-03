Consultant UWE Bristol Inggris Berbagi Tips Raih Beasiswa Kuliah di Eropa

Laporan Reporter Tribun Lampung Bayu Saputra

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Regional Consultant (South Asia, Mauritius, and Indonesia) University of the West England (UWE) Bristol Inggris, Kevin Dunn berbagi tips meraih beasiswa ke perguruan tinggi di Eropa, kepada pelajar dan mahasiswa di Lampung, Rabu (8/3/2017).

Acara berlangsung di Aula Pascasarjana Institut Informatika dan Bisnis (IBI) Darmajaya.

Kevin Dunn mengatakan, pihaknya sangat mendukung dan mengapresiasi calon mahasiswa Indonesia, khususnya Lampung, yang memiliki semangat dan keinginan kuat untuk kuliah di Eropa.

