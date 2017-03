IHSG Kamis Sore Ditutup Menguat 8,62 Poin

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat di akhir perdagangan sore hari ini, kamis (9/3/2017) setelah sebelumnya bergerak fluktuatif.

Melemahnya harga minyak menjadi sentimen tersendiri yang membuat indeks berayun di antara zona merah dan hijau. Akan tetapi, aksi beli oleh investor asing mampu menopang IHSG menguat di akhir perdagangan.

Pukul 16.00 IHSG ditutup menguat sebesar 8,62 poin atau 0,16 persen di posisi 5.402,38. Sebanyak 129 saham diperdagangkan menguat, 189 saham melemah dan 109 saham stagnan.

Volume perdagangan mencapai 9,23 miliar saham senilai Rp 5,4 triliun. Net buy investor asing di seluruh pasar mencapai Rp 156,6 miliar dan di pasar reguler Rp 174,1 miliar.

Saham-saham yang menopang pergerakan indeks meliputi TLKM (Rp 3.960), MYRX (Rp 125), BBRI (Rp 12.075), BBCA (Rp 15.625) dan UNTR (Rp 25.900). Sementara itu saham-saham yang membebani pergerakan indeks meliputi SRIL (Rp 350) dan ASII (Rp 8.250).

Dari 10 indeks sektoral, terdapat lima sektor yang melemah, dengan dipimpin oleh aneka industri (-1,49 persen) dan pertambangan (1,24 persen). Sektor lain yang melemah adalah konsumer (0,16 persen), manufaktur (0,3 persen) dan properti (0,4 persen).

Sementara itu, sektor-sektor yang menguat meliputi agribisnis (0,2 persen), infrastruktur (1,12 persen), perdagangan (0,6 persen), keuangan (0,6 persen), dan industri dasar (0,26 persen).

Dari regional, bursa di kawasan Asia Pasifik lebih banyak yang memerah di akhir perdagangan sore hari ini.

Adapun nilai tukar rupiah pada sore hari ini ditutup melemah terhadap dollar AS. Mengutip Bloomberg, rupiah diperdagangkan di Rp 13.390 per dollar AS.