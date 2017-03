4G LTE Tri Jangkau 227 Kabupaten/Kota

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, PALEMBANG - Memasuki satu dasawarsa melayani masyarakat Indonesia, operator GSM 3 (Tri) semakin agresif memperkuat jaringan 4G LTE secara serentak.

Tri menjangkau 227 kabupaten/kota, 1.769 kecamatan, dan 7.296 desa di 25 provinsi, terbentang mulai dari Lhokseumawe hingga Manado, meliputi Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan Bali.

Jaringan berbasis teknologi 4G LTE hadir untuk menjawab kebutuhan mobile internet, bagi seluruh penduduk Indonesia akan layanan digital dan multimedia, yang terus meningkat.

itu merupakan wujud dukungan dan komitmen Tri, untuk terus mendorong pertumbuhan internet di Indonesia.

Presiden Direktur Tri Indonesia, Randeep Sing Sekhon menjelaskan, di Sumatera, 4G LTE Tri hadir di Aceh, Sigli, Lhouksemawe, Langsa, Medan, Binjai, Kaban Jahe, Tebing Tinggi, Pematang Siantar, Kisaran, Tanjung Balai, Dumai, Duri, Pekanbaru, Bengkalis, Bangkinang, Payakumbuh.

Selain itu, ada juga di Bukit Tinggi, Padang, Solok, Perawang, Pelalawan, Muara Tembesi, Muarbulian, Bengkulu, Lubuk Linggau, Lahat, Baturaja, Batam, Tanjung Pinang, Bintan, Jambi, Prabumulih, Martapura, Palembang, Kayu Agung, Kotabumi, Metro, Lampung, dan Bangka.

"Selain ekspansi jaringan 4G LTE yang agresif, Tri juga lakukan aksi berani menjadi operator pertama di Indonesia, yang memberikan kebebasan kepada masyarakat Indonesia, untuk berbicara ke seluruh nomor tujuan di Indonesia, bahkan ke penduduk dunia, tanpa pulsa, tanpa kuota," terangnya dalam rilis yang diterima Tribunlampung.co.id, Jumat (10/3/2017).

Mengusung slogan NELPON No PULSA No KUOTA, pelanggan data Tri dapat menikmati keuntungan tersebut menggunakan fitur telepon di aplikasi WhatsApp, Line, We Chat dan BBM, tentunya tanpa memotong pulsa dan kuota di seluruh Jaringan Tri, baik 3G atau pun 4G.

Bahkan dengan hadirnya teknologi 4G LTE, kualitas suara yang diberikan akan semakin jernih, hingga high definition call, baik untuk telepon domestik ataupun internasional, yang tak kalah dengan layanan telepon konvensional.

(Rls)