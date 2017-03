Adele Kaget Konsernya di Australia Dipadati 90.000 Penggemar

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Penyanyi Adele tampaknya tak pernah bosan menghibur para fansnya. Pada Jumat (10/3/17) malam lalu,Adele menggelar konser dengan jumlah penonton yang begitu fantastis, yakni mencapai 90.000 orang.

Saking banyaknya fans yang berbondong-bondong naik kereta api ke Stadion ANZ, Adele pun berbaik hati menunda konser tersebut hingga 45 menit untuk menanti kedatangan seluruh fansnya. Konser yang dijadwalkan mulai pukul 19.30 waktu setempat itu pun dimulai pada pukul 20.15.

Meski terlambat, namun Adele tetap memberikan performance yang memukau seluruh fansnya. Selain menyanyikan lagu hit-hitnya seperti Chasing Pavement, Someone Like You dan Hello, Adele juga banyak berbincang dengan fans.

Dilansir dari Daily Mail, Adele yang malam itu tampil cantik dengan gaun berkilau warna merah marun itu mengaku kaget melihat jumlah fans yang memadati konsernya. “Aku tak pernah melihat keramaian sebanyak ini, itu sudah pasti. Tidak pernah!”

Setelahnya, ada kejadian unik yang dilakukan fans pada idolanya itu. Salah seorang perempuan memberi Adele sebuah mahkota mainan yang berkilauan. Adele pun mengenakannya dan melambaikan tangan seperti yang biasa dilakukan seorang ratu dan pihak kerajaan.

Selain itu, ia juga sempat menyinggung penyanyi muda Justin Bieber dengan menanyai fansnya apakah mereka pun akan hadir di konser Justin. Fans pun merespons dengan mengucap, ‘Boo!”

Adele, menunjukkan pembelaannya dengan berkata, “Jangan begitu, dia cuma anak-anak. Kalau kalian juga terkenal di usia 12 tahun, kalian juga akan sepertinya. Aku tidak kenal dia tapi aku merasa tidak enak kalau kalian mengejeknya.” Ujar penyanyi berusia 28 tahun itu.

Setelah menyelesaikan konser di Stadion ANZ, Adele dijadwalkan akan menghadiri konsernya di Adelaide pekan depan.