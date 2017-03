Gara-gara Pernyataan Ini Nikita Mirzani Terancam Dipidana Keluarga Evelyn

Evelyn Nada Anjani ditemui di studio di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (9/3/2017).

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Sebelum menikah dengan komedian Aming Sugandhi, Evelyn Nada Anjani dikabarkan melakukan suntik hormon agar dirinya semakin maskulin.

Artis peran Nikita Mirzani, sempat menyebutkan sisa suntik hormon Evelyn, membuatnya melakukan KDRT kepada Aming.

Pengacara Evelyn, Henry Indraguna menampik hal tersebut.

"Evelyn sudah berhenti (suntik hormon) sebelum pernikahan. Kalau masih berarti dia nggak bisa mens, dia nggak bisa hamil," kata Henry Indraguna saat jumpa pers di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Minggu (11/3/2017).

Pengacara Evelyn Henry Indraguna saat jumpa pers di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Minggu (11/3/2017). (Tribunnews/NurulHanna)

Atas dasar tersebut, Henry yang juga mewakili keluarga Evelyn pun keberatan dengan pernyataan Nikita.

Ia lantas mengancam akan menyeret Nikita ke meja hukum.

"Bagaimana bisa dia menggabungkan emosi Evelyn yang up and down dengan KDRT. Nggak boleh ngomong kejelekan orang di depan media dan umum, bisa kena ranah UU ITE 27 ayat 3," pungkas Henry.

Paman Evelyn, Alfaroz juga tersinggung terhadap pernyataan Nikita.

Ia juga mengancam Nikita untuk bertemu dengannya.

Ia juga meminta Nikita untuk tidak bersikap sok tahu soal hormon yang menyangkut hal medis.

"Saya tekankan Evelyn sudah stop, jadi perempuan itu jangan sok pintar. Cara jelasin soal hormon saja nggak pandai, bahasanya cuma up and down, bergejolak. Kelihatan nggak sekolah dia," lanjut Alfaroz.