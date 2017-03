Nikita Willy Ajak Teman Pria Jenguk Julia Perez

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Nikita Willy datang menjenguk Julia Perez di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta Pusat.

Ditemani oleh seorang teman prianya, Nikita hanya menghabiskan waktu sekitar 20 menit untuk membesuk.

Nikita pun menceritakan bagaimana kondisi fisik pedangdut yang biasa disapa Jupe itu.

"Tadi di kakinya masih bengkak. Cuma tetap saja seorang kak Jupe selalu memberikan semangat kepada orang-orang yang datang," kata Nikita Willy ditemui usai menjenguk Jupe di RSCM, Jakarta, Jumat (10/3/2017).

Satu hal yang teringat dibenak Nikita yakni wajah Jupe yang selalu ceria menyambut setiap tamunya.

"Tadi setiap ada tamu yang datang juga kak Jupe ngelayanin dengan ceria,” kata Nikita.

Dibalik penyakitnya, Nikita merasa Jupe menggambarkan bahwa dirinya dalam keadaan baik-baik saja.

"Dan kayak ngasih tahu ke kita semua kalau she is fine, she is okay, tapi kita semua tahu kalau she is in pain," ujar Nikita.

Winda Lola Pramuditta/Grid.ID