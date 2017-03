Unggah Gambar Sensual Istri Presiden Soekarno, Pevita Pearce Tuai Kritik Pedas

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Artis dan pemain film Indonesia, Pevita Pearce bikin geger netizen.

Pevita Pearce menunggah sebuah foto tentang Presiden Pertama Indonesia, Soekarno.

Netizen menganggap postingan Pevita Pearce ini terlalu sensual.

Postingan ini diunggah pada akun Instagram terverifikasi @pevpearce pada Sabtu (11/3/2017).

Pevita Pearce menambahkan keterangan ini pada potingan itu.

"Dewi Soekarno & Soekarno by Ronald Manullang. My favorite painting of all time.'

Dalam foto itu tampak Dewi Soekarno tak mengenakan pakaian.

Ia memegang payung.

Di sampingnya tampak Soekarno duduk di kursi, memegang sebuah buku.