Gara-gara Ciuman Ini, Cut Tary dan Dewi Perssik Dibilang Jeruk Makan Jeruk

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Penyanyi dangdut Dewi Perssik menjadi pengisi acara "Take Me Out" ANTV.

Depe pun kemudian mengunggah behind the scene ketika mereka syuting untuk tapping kedua.

BTS itu diunggah Dewi Perssik dalam bentuk video di akun Instagram, Senin (13/3/2017).

Dalam video, muncul juga sosok aktris sekaligus presenter tanah air Cut Tary.

"Tapping ke2, bersama kk kesayangan @cuttaryofficial "take me out" @antv_official," tulis Depe di caption.

Keduanya tampak begitu dekat dengan satu sama lain.

Saat Dewi Perssik mempromosikan acara, Cut Tary melakukan hal yang tak terduga.

Aktris 39 tahun itu tiba-tiba mencium pipi Dewi Perssik.

Depe pun langsung tertawa melihat kelakuan Cut Tary.

"Sama si cantik," ujar Cut Tary sambil merangkul Dewi Perssik.