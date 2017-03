Mewahnya Pernikahan Chef Arnold yang Dihadiri Kahiyang Ayu dan Kaesang

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Mantan juri di acara Ajang memasak, Chef Arnold baru saja melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita bernama Tiffany Soetanto.

Sempat dikabarkan akan menikah pada 28 Februari 2017, pesta bahagia itu ternyata dilaksanakan pada Rabu (1/3/2017) silam.

Chef tampan yang memiliki nama asli Arnold Poernomo itu menikahi Tiffany di Villa Latitude, Ulu watu, Bali.

Selang beberapa jam setelah pesta, foto-foto pernikahan pasangan ini langsung beredar di media sosial.

Pasca pernikahan yang dilangsungkan di Bali tersebut, pasangan berbahagia itu menggelar satu resepsi megah di JW Marriot Hotel, Surabaya, Minggu (12/03/2017).

Rupanya, resepsi pernikahan yang digelar mewah itu juga dihadiri putra presiden Jokowi, yakni Kahiyang Ayu dan Kaesang.

Selain itu, resepsi pernikahan Chef Arnold dan Tiffaniy menghadirkan Ruth Sahanaya sebagai bintang tamu.

Simak deretan fotonya berikut ini.

Tak disangka, Kaesang dan Kahiyang juga turut diundang di acara resepsi tersebut.

Hal itu diungkapkan oleh akun Instagram bernama afukmocca.

"numpang backgroundnya @kaesangp tidak ada pngawalan berlebih,

dtg spt tamu biasa dgn seorang pngawal yg ramah. hope for a better indonesia pak jokowi

from the wedding @tiffanysoetanto and chef arnold

12.03.2017

jw.mariott," tulis afukmocca pada keterangan fotonya.

Kaesang dan Kahiyang juga nampak berfoto dengan beberapa tamu undangan yang juga hadir dalam resepsi chef Arnold.