Aming dan Evelyn Bertemu Melepas Rindu

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Kisruh rumah tangga Aming dan Evelyn mulai menemukan titik terang. Setelah sempat susah berkomunikasi bahkan seolah menghilang dari peredaran, Aming akhirnya menemui istrinya, Evelyn Nada Anjani.

Foto-foto pertemuan pasangan nyentrik itu pertama kali diketahui dari akun Instagram pengacara Aming, Devi Waluyo dengan akun @deviwaluyo. Terlihat jelas dalam foto, Aming dan Evelyn tampak gitu bahagia akhirnya bisa bertemu lagi. Keduanya juga terlihat seakan tak ingin berpisah.

"The power of communication,, there's no anger.. no more drama, just smile for the future... namaste," tulis Devi Waluyo sebagai keterangan foto unggahannya, Selasa (14/3/2017) malam.

Di foto lainnya, Evelyn tampak memeluk erat suaminya yang begitu sumringah. Di momen itu juga terlihat paman serta ibunda Evelyn yang disebut-sebut baru datang dari Jepang beberapa hari lalu. "Alhamdulilah ya Allah...pertemuan Aming Ev," tulis salah satu rekan mereka @a.striid_qq.

Sebelum pertemuan tersebut, pengacara Evelyn, Henry Indraguna telah mengumumkan sidang perdana perceraian kliennya dan Aming bakal digelar pada 23 Maret mendatang. Meski Aming telah menjatuhkan talak, sejak awal Evelyn tetap bersikeras tak mau cerai hanya karena permasalahan sepele.