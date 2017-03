Rabu Sore IHSG Ditutup Menguat 0,79 Poin

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat terbatas 0,015 persen atau menguat 0,79 poin di level 5.432,38 pada penutupan perdagangan saham Rabu (15/3/2017) pukul 16.15 WIB.

IHSG menguat ditopang oleh sektor pertambangan, perdagangan dan keuangan. Masing-masing menguat 0,69 persen, 0,28 persen dan 0,28 persen.

Sebanyak tujuh sektor ditutup menurun dan jadi pemberat IHSG. Sepanjang sesi II perdagangan saham Rabu, IHSG bergerak "mixed" atau bervariasi.

Dari data RTI, sebanyak 142 saham ditutup menguat. Sebanyak 164 saham ditutup turun dan 119 saham ditutup pada posisi tetap.

Investor asing kembali memborong portofolio saham. Aksi beli bersih investor asing yang tercatat di semua papan perdagangan sebanyak Rp 229,2 miliar. Sementara aksi beli bersih investor asing di pasar reguler mencapai Rp 219,4 miliar.

Lima saham dengan nilai beli bersih tertinggi pada perdagangan saham Rabu yakni BBRI, PTPP, BBNI, BBCA dan CTRA.

Sementara lima saham dengan persentase kenaikan tertinggi yakni MEDC, AISA, BJTM, ITMG, BBRI.

Rupiah di pasar spot Bloomberg terpantau menguat 6 poin ke level 13.364 per dollar AS. Sementara pada perdagangan Selasa, rupiah ditutup di level 13.370 per dollar AS.

Penulis

: Aprillia Ika