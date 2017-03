(VIDEO) Nilai Ekspor Lampung Februari Turun 1,93 Persen

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Nilai total ekspor Provinsi Lampung pada Februari 2017 mencapai US$ 353,13 juta. Angka ini mengalami penurunan sebesar US$ 6,94 juta atau 1,93 persen dibanding Januari 2017 yang tercatat US$ 360,07 juta.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung Yeanne Irmaningrum menjelaskan, komoditas yang mengalami kenaikan ekspor adalah batu bara sebesar 49,86 persen, olahan dari buah-buahan/sayuran sebesar 19,32 persen serta ikan dan udang sebesar 0,52 persen. Sementara itu, komoditas lemak & minyak hewan/nabati mengalami penurunan sebesar 9,67 persen serta kopi, teh & rempah-rempah turun sebesar 14,68 persen.

"Kalau kita lihat kontribusinya kepada ekspor, kontribusi paling besar adalah lemak & minyak hewan/nabati sebesar 43,99 persen, kopi, teh & rempah-rempah sebesar 15,37 persen. Kemudian batu bara 8,16 persen, olahan buah-buahan/sayuran 5,88 persen, ikan dan udang 5,31 persen," jelasnya saat rilis berita BPS, Rabu (15/3) siang.

Meskipun mengalami penurunan, ekspor Februari 2017 mengalami kenaikan sebesar US$ 103,21 juta atau naik 41,30 persen dibanding Februari 2016 yang tercatat US$ 249,92 juta. Hal ini menunjukkan bahwa geliat perekonomian global mulai pulih. Beberapa komoditas seperti CPO dan minyak mentah mengalami perbaikan harga di pasar internasional. Sehingga, terlihat dari nilai ekspor Lampung yang meningkat signifikan dibanding tahun lalu.

Sementara itu, nilai impor Provinsi Lampung Februari 2017 mencapai US$ 216,50 juta, mengalami penurunan sebesar US$ 19,54 juta atau turun 8,28 persen dibanding Januari 2017 yang tercatat US$ 236,04 juta. Bila dibandingkan dengan Februari 2016 yang tercatat US$ 161,28 juta, mengalami kenaikan US$ 55,21 juta atau naik 34,23 persen.

"Kenaikan impor terjadi pada tiga golongan utama yaitu binatang hidup naik 176,74 persen, pupuk naik 253,97 persen dan ampas/sisa industri makanan naik 19,50 persen. Sedangkan dua golongan lainnya mengalami penurunan yaitu gula dan kembang gula turun 82,65 persen dan mesin/pesawat mekanik turun 64,52 persen," imbuh Yeanne.

Kenaikan yang signifikan pada impor binatang hidup, dalam hal ini adalah sapi bakalan, merupakan fenomena musiman. Artinya, ada periode tertentu dimana pasokan tidak cukup sehingga perlu mendatangkan dari luar. Faktor lain, hal ini juga bisa disebabkan oleh adanya langkah antisipasi untuk menghadapi kebutuhan jelang hari raya Idul Fitri beberapa bulan kedepan. (ana)