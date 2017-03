(VIDEO) Serunya Gelaran All about Spin at Chevrolet United Carnival

Laporan Reporter Tribun Lampung Heru Prasetyo

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Chevrolet Spin. Meski belum lama di segmen mini MPV, produk unggulan Chevrolet ternyata kian dicintai masyarakat Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari kian bertambahnya jumlah pemilik Chevrolet Spin yang tergabung dalam komunitas Chevrolet Spin Indonesia yang mendekati angka 500an anggota di seluruh Indonesia.

Salah satunya berasal dari Provinsi Lampung yang dikenal dengan Chevrolet Spin Indonesia Ulun Lampung. Di ujung selatan Sumatera, tidak kurang 40an mobil Chevrolet Spin bergabung dalam komunitas yang resmi berdiri sejak 1 April 2014 lalu.

Meski dari usia masih seumur jagung, namun pengalaman anggota komunitas Chevrolet Spin Indonesia Ulun Lampung dalam mengikuti agenda nasional boleh diacungi jempol. Beberapa agenda touring tercatat telah dilakukan sejak deklarasi komunitas pada 10 Agustus 2014 silam.

Diantaranya yang paling berkesan adalah keikutsertaan Chevrolet Spin Indonesia Ulun Lampung dalam agenda Chevrolet Spin Indonesia Twin Roadshow: Membelah Dua Nusa. Saat itu perwakilan Lampung ambil bagian dalam touring yang mengambil finish di Kota Padang.

Ketua Chevrolet Spin Indonesia Ulun Lampung Om Rian mengatakan Chevrolet Spin Indonesia Twin Roadshow: Membelah Dua Nusa merupakan agenda nasional yang memiliki dua destinasi akhir yaitu Yogyakarta dan Padang secara bersamaan. Hanya saja pada kesempatan tersebut, tim Lampung bergabung bersama dengan anggota lain hanya mengambil rute yang menuju ke Padang.

Ada juga Gathering All about Spin at Chevrolet United Carnival yang diikuti oleh seluruh pemilik Chevrolet di seluruh Indonesia. Di gelaran ini seluruh anggota komunitas Spin bertemu, bersilaturahmi, dan berbagi informasi seputar tunggangan mereka.