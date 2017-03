Anniversary Chandra, Diskon Spesial 50 Persen Busana 17-19 Maret

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Merayakan rangkaian puncak Anniversary Chandra yang ke-33, area departement store memberikan diskon spesial sebesar 50 persen untuk produk busana, sepatu dan aksesoris yang hanya berlaku selama tiga hari, 17 Maret - 19 Maret 2017.

Staf Promosi Chandra Apriati menjelaskan, produk busana pria dalam promo diskon ini antara lain koleksi Pierre cardin kemeja, Arnon brook, Arpeggio, Carthago, Van heusen. Ada juga Andrew laurent, Kent, Emba jeans, Harry martin, Arnold palmer, Labette, Jobb, batik Bali Lestari dan lain-lain.

"Untuk busana wanita ada koleksi dari Surfer girl, Valino donna, Dual, Sahara, Exit, Expand, Contempo, Novel mice, Eprise, Le Rosetz dan lain-lain. Bagi yang sedang mencari busana anak juga diberi diskon 50%. Koleksinya ada Pierre cardin Kids, Cool kids, Sunday morning, Pretty girl, Donita, Thats donald, Lamia bella, One plus dan Colour in," jelas Apriati, Kamis (16/3/2017). (ana)