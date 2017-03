Diskon Up to 70 Persen di Program Crazy Sale Center Point

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Bagi Anda yang ingin mendapatkan koleksi fashion berkualitas, sebaiknya tidak melewatkan program Crazy Sale yang digelar di Center Point Lampung sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 mendatang. Dalam program ini, ada banyak koleksi fashion dari berbagai merek dengan penawaran diskon up to 70 persen.

Store Manager Center Point Lampung Karno menjelaskan, di Crazy Sale, konsumen bisa mendapatkan koleksi mulai dari busana wanita, pria, busana anak-anak hingga sepatu dengan diskon menarik. Salah satunya adalah diskon 70% untuk koleksi busana wanita Novel Mice.

"Selain Novel Mice, ada juga koleksi dari Eprise dengan harga spesial untuk aneka blouse dan dress. Kemudian Point One ada harga spesial mulai dari Rp 59.900 sampai dengan Rp 79.900 dan Geela Beli 1 Gratis 1, berlaku setiap hari," jelasnya kepada Tribun, Kamis (16/3).

Sementara untuk busana pria ada diskon 50% koleksi Cardinal dan Andre Laurent, berlaku setiap hari. Khusus untuk weekend ada diskon 20% all item koleksi Lois dan diskon 60% koleksi Harry Martin. Untuk busana anak-anak juga diskon. Salah satunya adalah Colours in group, diskon 50% all item setiap hari. JSP baby & kids, beli 1 diskon 30% beli 2 diskon 50% all item saat weekend.

Bagi anda yang tengah mencari koleksi sepatu, juga bisa mendapatkannya di Crazy Sale Center Point. Disini ada harga spesial Rp 65 ribu untuk koleksi sepatu Nashita, dan spesial price Rp 100 ribu untuk sepatu Fly Shoes, promo berlaku setiap hari. Kemudian saat weekend, ada Beli 1 Gratis 1 Rp 100 ribu koleksi dari Fladeo.

Untuk produk kosmentik, ada diskon 30℅ merek Pixy dan diskon 5% Latulipe, + 10% bila menggunakan Reward Card. Untuk pembelanjaan produk kosmetik Wardah senilai minimal Rp 150 ribu all item pada tanggal tgl 17 - 18 Maret 2017 ada free facial. Dapatkan juga free make-over pada program "Dandan Yuks" dari Maybelline dengan pembelanjaan Rp 250 ribu pada tanggal 23 - 28 Maret 2017. Latulipe LTpro setiap rabu dan kamis ada program free facial dengan pembelanjaan minimal Rp 200 ribu. (ana)

