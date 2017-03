Harga Murah Untuk Aneka Deterjen di Hypermart

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Hypermart Central Plaza Bandar Lampung terus memberikan kemudahan bagi konsumennya. Mulai dari kebutuhan sehari-hari, tekstil, produk fresh hingga elektronik tersedia dengan harga dan diskon terbaik. Salah satunya adalah harga menarik untuk aneka deterjen dan pewangi. Sebagai contoh, Rinso anti noda liquid pouch dan Rinso Molto Cair 800ml hanya Rp 18.350.

Manager On Duty Hypermart Lampung Sudarmono menjelaskan, selain harga menarik untuk aneka deterjen, ada juga diskon 10% Citra serum japanese wakame 180ml, Pond's white beauty milk 150ml dan Lifebuoy bar soap BD4 110gr (total 10, mild care). Rejoice shampoo 170ml all varian hanya Rp 17.390, Lux body wash pouch 450ml all varian kecuali white impress hanya Rp 22.150. Sampai dengan 21 Maret 2017.

"Ada juga diskon khusus produk tertentu untuk konsumen yang berbelanja menggunakan Hicard. Bagi konsumen yang belum memiliki Hicard, bisa mendapatkannya dengan mengisi aplikasi sesuai dengan identitas di bagian informasi secara gratis," jelasnya kepada Tribun, Kamis (16/3).

Bagi anda yang tengah mencari produk elektronik, lanjut Sudarmono, ada banyak pilihan TV LED dengan harga menarik di Hypermart. Contohnya Sharp LED TV LC-24LE1751 Rp 2.169.000, LG LED TV 28MT48A Rp 2.269.000, Panasonic LED TV TH-32D305G Rp 2.599.000 dan Samsung LED TV UA32J4003 Rp 2.899.000.

Selanjutnya, ada diskon 20% untuk kereta bayi Family Chair Stroller, dan Baby Klas Buggy Stroller Stripe 200. Diskon 20% juga diberikan untuk Dialogue baby gift set dan Sleek Baby Bottle Nipple Cleanser. Barang pecah belah juga diskon, yaitu diskon 25% untuk semua melamin karakter, Maxim presto, Cosmos Royale wokpan CFP dan Maspion Chows Wok SH.

Di area fresh, ada diskon 20% untuk Diamond juice 946ml all varian, Fiesta Chicken Nugget PizzABC 500gr dan SO GOOD Wings & Spicy Chicken. Kemudian, diskon 25% Seafood King all varian, dan diskon 15% Kimbo sosis sapi goreng 12 pieces, Kimbo bakso sapi kecil 40 pieces dan Kimbo sosis ayam 12 pieces. (ana)