IHSG Kamis Sore Ditutup Menguat 85.96 Poin

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak solid di zona hijau, Kamis (16/3/2017) merespon kenaikan suku bunga acuan Federal Reserve.

Sentimen eksternal mempengaruhi pergerakan IHSG sepanjang hari ini. Investor asing cukup aktif meramaikan perdagangan hari ini, hingga mencatatkan net buy hingga Rp 1,8 triliun di seluruh pasar dan Rp 1,7 triliun di pasar reguler.

Menguatnya IHSG sejalan dengan bursa-bursa utama di kawasan Asia Pasifik yang menyambut positif langkah bank sentral AS menaikkan suku bunga acuannya.

Pukul 16.00 IHSG ditutup menguat sebesar 85,86 poin atau 1,58 persen di posisi 5.518,24. Sebanyak 187 saham diperdagangkan menguat, 122 saham melemah dan 119 saham stagnan. Volume perdagangan mencapai 34,87 miliar saham senilai Rp 7,8 triliun.

Saham-saham sektor aneka industri dan manufaktur menjadi penopang penguatan IHSG. Selain itu, menghijaunya saham-saham perbankan, utamanya bank BUMN juga memberi tenaga tersendiri bagi bursa.

Sejumlah saham yang menopang pergerakan indeks meliputi BBRI (Rp 12.525), BBCA (Rp 15.875), TLKM (Rp 4.140), ASII (Rp 8.575), BMRI (Rp 11.575) dan BBNI (Rp 6.600). Adapun salah satu saham yang membebani yakni SRIL (Rp 294).

Dari 10 indeks sektoral, seluruhnya kompak menghijau, yaknis konsumer (1,83 persen), agribisnis (0,5 persen), manufaktur (2,02 persen), aneka industri (3,92 persen), pertambangan (1,7 persen).

Kemudian infrastruktur (1,7 persen), perdagangan (1,06 persen), keuangan (1,39 persen), industri dasar (0,83 persen), dan properti (0,47 persen).

Sementara itu, bursa di kawasan Asia Pasifik seluruhnya menghijau pada sore hari ini. Indeks Hang Seng di bursa Hong Kong ditutup menguat sebesar 2,08 persen di level 24.288,28. Sementara itu bursa Shanghai berakhir menguat 0,86 persen menjadi 3269,54. Adapun indeks Nikkei di bursa Tokyo ditutup menguat tipis sebesar 0,07 persen.

Seiring dengan menguatnya bursa, nilai tukar rupiah juga ditutup menguat terhadap dollar AS. Mengutip Bloomberg, rupiah di pasar spot diperdagangkan di Rp 13.347 per dollar AS>