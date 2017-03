Kudapan Khas Indonesia di Hotel Berbintang Ini Cuma Rp 20 Ribu

Laporan Wartawan Tribun Lampung Martin Lumban Tobing

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Batiqa Hotel Lampung menawarkan promo Indonesia Snack.

Sales Marketing Batiqa Hotel Lampung Anisa Fitria menjelaskan, pengunjung cukup mengeluarkan kocek Rp 20 ribu dapat menikmati sajian kudapan khas Indonesia seperti Singkong Sambal Merah, Tabu Mercon, Ketan Serundeng, atau Tempe Mendoan plus gratis teh.

Promo terbaru lainnya hotel berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 140, Pahoman, Bandar Lampung ini adalah Daily Fiesta menikmati sajian kuliner di Fresqa Bistro.

Salah satu promo unggulan tradisional dinner buffet Rp 75 ribu per pax digelar setiap Sabtu pukul 18.30-21.30 WIB malam mengusung konsep all you can eat (makan sepuasnya).

"Pilihan menu mulai dari hidangan pembuka, soup, inti, hingga makanan penutup. Para tamu juga dihibur live music," ujarnya, Kamis (16/3/2017). (*)