Masih Imut-imut saat Memerankan Dora The Explorer, Penampilannya Sekarang Bikin Gagal Fokus

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - Pernah nonton serial anak-anak 'Dora The Explorer'?

Mungkin anggapan sebagian orang terhadap serial itu adalah cocok dikonsumsi anak-anak.

Sebab memang dari segi dialog dan cerita, Dora The Explorer dibingkis secara ringan sebagai tayangan edukatif.

Tapi anggapan tersebut tampaknya bakal sirna jika Anda melihat seri film humor yang diadaptasi dari kartun dengan judul sama ini.

Dirilis di dunia maya, seri 'Dora and The Explorer', ini merupakan live actionnya yang diciptakan oleh Matthew Pollock melalui labelCollegeHumor.

Serial ini dirilis di dunia maya dengan durasi sepuluh menit dan menampilkan petualangan Dora bersama sahabatnya Diego.

Beda dengan versi animasi, salah seri 'Dora the Explorer and the Destiny Medallion' malah tampil berdarah-darah layaknya film laga.

Dalam seri ini, Dora ditampilkan begitu lincah dan jago berkelahi.

Kocaknya lagi, sosok peta yang jadi andalan Dora tetap dibuat dan memiliki peranan penting.

Serial live action ini juga sempat hits lantaran diperankan oleh Ariel Winter.