Lima Judul Berita 'Macan Cisewu' dari Berbagai Negara, Lihat Judul dari Media Malaysia

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID-Patung harimau di Koramil Cisewu, Garut, Jawa Barat, ternyata tak hanya menjadi pemberitaan di media Tanah Air.

Berbagai media di luar negeri, ternyata juga memberitakan patung tersebut.

Terlebih, ketika pihak Koramil Cisewu, menghancurkan patung tersebut.

Nah, inilah 5 judul dari media-media dari berbagai negara :

1. Inggris

BBC, atau British Broadcasting Corporation, menurunkan artikel berjudul :

"Indonesian army destroys much-mocked tiger statue"

Artinya, kurang lebih : Tentara Indonesia menghancurkan patung harimau yang banyak diolok-olok

Dalam berita mereka, BBC juga menulis : The Indonesian army has demolished a tiger statue in front of a base in West Java after it became a laughing stock online.

atau, "Tentara Indonesia telah menghancurkan sebuah patung harimau di depan markas militer di Jawa Barat, setelah jadi bahan guyonan di internet,"